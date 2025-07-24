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В Иркутске появится аллея памяти воинов, погибших при исполнении служебного долга

«Аллею памяти» создадут в Иркутске. Ее разместят на территории площади Декабристов. Мемориал благоустроят к ноябрю 2025 года.

По данным городских и областных властей, в рамках проекта планируется восстановить памятник иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга, а также дополнить территорию двумя гранитными стелами с четырьмя художественными барельефами из бронзы, установить скульптурную композицию из бронзы «Дед, Отец, Сын», отражающую образы воинов трех поколений.

В настоящее время продолжается благоустройство площади Декабристов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Специалисты подрядной организации уже уложили часть плитки на пешеходных дорожках, забетонировали площадку и фундамент под памятник.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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