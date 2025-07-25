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Опубликован список погибших во время крушения Ан-24

Озвучены имена людей, погибших во время крушения самолета Ан-24 иркутской авиакомпании «Ангара» в Приамурье. Катастрофа унесла жизни 42 пассажиров и шести членов экипажа.

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По данным губернатора Приангарья Игоря Кобзева, погибли 61-летний командир воздушного судна Вячеслав Логвинов, 37-летний второй пилот Кирилл Плаксин, 30-летний бортмеханик Владимир Вохминцев, 43-летняя бортпроводник Анастасия Бессмертная, 55-летний авиационный техник по приборам и электрооборудованию Виталий Колтунов, 28-летний авиационный техник по планеру и двигателям Алексей Лысенко.

СМИ также публикуют фамилии пассажиров.

В качестве возможной причины трагедии названа ошибка экипажа. Напомним, что самолет разбился после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды в Амурской области в условиях дождя и плохой видимости. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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