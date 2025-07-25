Ребенку из Приангарья заплатили 1,5 млн рублей за гибель отца на золотых приисках

В Иркутской области ребенку с матерью удалось отсудить компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей за смерть главы семьи на производстве.

По данным региональной прокуратуры, мужчина работал на золотодобывающем предприятии на территории Бодайбо и в феврале 2023 года, находясь на рабочем месте, получил травмы, несовместимые с жизнью.

«Одной из причин несчастного случая стали нарушения правил охраны труда. Вследствие гибели отца на производстве ребенку причинены нравственные страдания и моральный вред», – пояснили в надзорном ведомстве.

Через суд с работодателя удалось взыскать в пользу мальчика 1,5 млн рублей. В настоящее время деньги выплачены в полном объеме.