Энергетики и пиротехнику на маркетплейсах будут продавать по биометрии

Власти России планируют запустить пилотный проект по продаже товаров с возрастными ограничениями через маркетплейсы, используя биометрию для подтверждения возраста. Вице-премьер Дмитрий Григоренко направил поручение в соответствующие ведомства, включая Минцифры и Минпромторг, для подготовки проекта. Биометрия, как надежный способ подтверждения возраста, будет осуществляться через Единую биометрическую систему (ЕБС), без передачи персональных данных, сообщает газета "Ведомости".

На старте пилота биометрия будет использоваться для покупки энергетиков и пиротехники, но не алкоголя и табака. В случае успешного пилота, практика может распространиться и на спиртные напитки. Цель проекта — обеспечить юридически значимую идентификацию возраста для торговли продукцией с ограничениями.

На конец июня 2025 года в ЕБС зарегистрировано более 119 млн биометрических профилей, и ежедневно добавляется около 40 000 новых пользователей. Биометрия уже применяется в коммерческих сервисах и для госуслуг, что делает ее перспективной для онлайн-торговли продукцией 18+.