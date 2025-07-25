Новости

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Облигации против «бетона»
«Мы формируем рынок с нуля». Аркадий Астрахан, ГК «Вместе», – о строительстве жилья бизнес-класса в Братске
«Реальные ИЖС-проекты сейчас фактически встали»
Все материалы сюжета

Врачи и рабочие стали самыми востребованными специалистами в Иркутской области

Аналитики hh.ru выявили 15 наиболее востребованных профессий в Иркутской области, где спрос значительно превышает предложение. Особенно остро регион нуждается в медицинских работниках – на одну вакансию врача приходится менее одного резюме.

«Соотношение 0,9 резюме на вакансию врача показывает критическую нехватку кадров в медицине», – отмечают эксперты. При этом медианная зарплата врачей составляет 88,8 тыс. рублей, что выше среднего по региону в 73,9 тыс. рублей.

Среди высокооплачиваемых дефицитных специалистов лидируют машинисты (185 тыс. руб.), сварщики (147,7 тыс. руб.) и строительные профессии. Наименьшие зарплаты предлагают дворникам (35,8 тыс. руб.) и мерчендайзерам (43 тыс. руб.).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Катастрофа Ан-24 под Тындой в Амурской области
Разбившийся Ан-24 в Амурской области эксплуатировался 49 лет
Опубликован список погибших во время крушения Ан-24
Семьи погибших при крушении Ан-24 получат выплаты от иркутской авиакомпании «Ангара»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес