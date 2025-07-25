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Тягачи без работы: профицит грузовиков угрожает лизинговым компаниям

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В России наблюдается рост профицита грузового автотранспорта, и лизинговые компании могут столкнуться с возвратом до 10 000 магистральных тягачей. В период с января по май 2025 года провозная мощность автопарка российских грузоперевозчиков на 44% превысила спрос на перевозку грузов, что на 9 процентных пунктов больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает газета "Ведомости".

Разрыв увеличился из-за массовых закупок тягачей в предыдущие годы на фоне ограниченного роста грузопотока в текущем году. Эти выводы содержатся в исследовании компании ПЭК, проведенном совместно с Объединенной лизинговой ассоциацией, «Стратегией дела» и Национальным агентством промышленной информации.

Основой для расчетов послужили данные Росстата за январь – май 2025 года, опросы участников рынка и статистика по автопарку.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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