Разбившийся Ан-24 в Амурской области эксплуатировался 49 лет

Разбившийся Ан-24 эксплуатировался 49 лет: он был построен в январе 1976 г. Сертификат летной годности воздушного судна был продлен до 2036 г. В эксплуатации у авиакомпании «Ангара» самолет находился с 2021 г. Воздушное судно проходило проверку перед вылетом, сообщила авиакомпания, передаёт газета "Ведомости".

Катастрофа унесла жизни 42 пассажиров и шести членов экипажа.

Напомним, утром 24 июля в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды потерпел крушение самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». Лайнер, выполнявший рейс Хабаровск – Благовещенск – Тында, не подавал сигналов о проблемах, но не вышел на связь в контрольной точке. Спасатели обнаружили горящий самолет на склоне горы в 15 км от Тынды в труднодоступной местности.

Восточное управление Следственного комитета на транспорте рассматривает две основные версии крушения: техническая неисправность и человеческий фактор. В Амурской области объявлен трехдневный траур, а президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших.

По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина создана правительственная комиссия для ликвидации последствий трагедии. Семьям погибших будет предоставлена необходимая помощь и компенсации.

Трагедия является основанием для проведения проверки правоохранительными органами, что может привести к возбуждению уголовного дела. Авиакомпанию могут ожидать последствия в виде административных санкций или приостановки деятельности, отмечают юристы.