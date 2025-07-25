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Минпромторг сокращает список параллельного импорта: что исключат?

Минпромторг планирует сократить список товаров для параллельного импорта, исключив ряд позиций горнодобывающей техники, бытовой химии и комплектующих к спецтехнике. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на проект приказа ведомства.

Часть изменений начнет действовать в конце октября 2025 года, а оставшиеся вступят в силу через полгода после утверждения приказа в следующем году. В ведомстве пояснили, что список корректируется по мере развития отечественного производства и увеличения поставок из дружественных стран.

Согласно проекту приказа, параллельный импорт может перестать распространяться на врубовые машины для добычи угля, туннелепроходческие машины и другие бурильные установки. Также из списка могут быть исключены комплектующие к сельскохозяйственной технике немецкого бренда Amazone и оси к прицепам SAF.

Из перечня также уберут некоторые товары для гигиены, ухода за полостью рта, духи и туалетную воду. Предлагается исключить японскую полиграфическую краску и печатную технику Ricoh, а также корейский бренд Autonics в категории электрической аппаратуры.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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