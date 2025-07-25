Россия готовится к полному запрету экспорта бензина

Россия на пороге введения полного запрета на экспорт бензина, который может коснуться даже крупных производителей. Это неожиданное решение, в которое рынок не верил до последнего момента, направлено на снижение биржевых цен, которые уже почти достигли исторического рекорда сентября 2023 года. Хотя эксперты признают эффективность этой меры, они подчеркивают, что она не устраняет основную проблему — недостаточное производство, особенно высокооктанового топлива.

Правительство подготовило проект постановления о полном запрете экспорта бензина, который должен быть подписан после возвращения из командировки премьера Михаила Мишустина, сообщили источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. По их расчетам, за рубеж сейчас направляется около 40–50 тыс. тонн бензина в неделю. Собеседники “Ъ” ожидают, что эмбарго может начать действовать с 1 августа и будет введено как минимум на месяц с возможным продлением до конца сентября. Подготовить до 21 июля предложения о запрете на вывоз бензина поручал вице-премьер Александр Новак. В его аппарате ситуацию комментировать не стали.

Остановка экспорта бензина призвана охладить топливный рынок, цены на котором приближаются к историческим максимумам. Так, стоимость АИ-95 на Петербургской бирже 24 июля выросла на 0,4%, до 76,33 тыс. руб. за тонну, что всего на 0,7% меньше исторического рекорда, поставленного 7 сентября 2023 года.

Основная причина взлета биржевых котировок — недостаточность предложения бензина, особенно марки АИ-95, а также перекрестные закупки нефтекомпаний друг у друга, говорит глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. Он отмечает, что сокращение поставок топлива на рынок связано с переносом части плановых остановок НПЗ с мая на июль. По его мнению, без запрета на экспорт ситуация может дополнительно обостриться к осени, когда начинается период выхода заводов в ремонт. Полное эмбарго, уверен господин Аркуша, станет действенным механизмом снижения биржевых цен.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов отмечает, что запрет на экспорт — это, по сути, единственный способ повысить предложение топлива на рынке, так как демпфер эффективен в достаточно ограниченном диапазоне цен на внутреннем и внешнем рынках, а также обменного курса. Именно поэтому, указывает эксперт, при резких колебаниях появляются инициативы об очередных корректировках демпферного механизма, таких как увеличение диапазона отклонения от индикативной цены.

Но ключевая проблема, полагает господин Фролов,— недостаточный запас прочности по производству автомобильных бензинов. Любые плановые или аварийные остановки оказывают негативное влияние на рынок, особенно в сезон высокого спроса, указывает он. В России, продолжает эксперт, производство бензина ненамного превышает внутренний спрос, поэтому при экспорте значительного объема в период остановок наступает разбалансировка. «Для сравнения, на рынке дизтоплива, где производство превышает внутренний спрос в два раза, подобных проблем не наблюдается»,— говорит он. Так что, полагает Сергей Фролов, проблема решится только после окончания модернизации российских НПЗ в рамках ранее запланированных программ, в том числе предполагающих строительство новых установок бензинового пула.

Ольга Мордюшенко, Ольга Семеновых