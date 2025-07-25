Аэропорт Домодедово близок к банкротству

Генеральный директор аэропорта Домодедово, Андрей Иванов, сообщил, что предприятие находится на грани банкротства, но заверил, что намерен предотвратить это.

«Мы очень надеемся на своевременное привлечение стратегического инвестора или инвесторов», — заявил Иванов в интервью РБК.

По его словам, общий долг аэропорта составляет около 70 млрд рублей, а в этом году на проценты придется выплатить 8 млрд рублей. Руководство уже ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации долга. Причинами задолженности стали снижение пассажиропотока и выручки, а также рост убытков. В 2023 году открытие нового сегмента терминала Т2 потребовало дополнительных средств и инвестиций. Иванов также отметил, что в компании была избыточная численность непрофильного персонала.

В 2023 году пассажиропоток аэропорта составлял почти 20 млн человек. В 2024-м — упал до 15,5 млн. В этом году аэропорт ожидает снижение до 13 млн. «Десять лет назад здесь был пассажирооборот, а теперь в основном остался документооборот»,— прокомментировал господин Иванов результаты. По его оценкам, сейчас пассажиропоток как минимум в два раза ниже возможностей аэропорта.

В июне Домодедово перешел в собственность государства. По версии надзора, бенефициары ООО «ДМЕ холдинг» Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, имея иностранное гражданство, в нарушение закона распоряжались активами стратегического предприятия и выводили многомиллионную прибыль за границу.