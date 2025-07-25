Семьям погибших при крушении Ан-24 выплатят по 1 млн рублей: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: озвучены новые подробности трагедии с Ан-24, родителям школьников собираются платить перед 1 сентября, эксперты прогнозируют снижение ключевой ставки до 18%, а в Иркутской области КАМАЗ въехал в жилой дом. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Выплаты семьям

За ночь стали известны новые подробности трагедии с самолетом Ан-24, который накануне упал в Приамурье. Все находящиеся на борту люди погибли – озвучены их фамилии. Рухнувший лайнер за последние пять лет до крушения попадал в четыре авиаинцидента и эксплуатировался 49 лет. Пока выяснилось, что на борту было 13 жителей Хабаровского края – их семьям выплатят по 1 млн рублей, заявил губернатор региона. В настоящее время расследование и установление других подробностей ЧП продолжается.

Деньги на школьников

Депутаты Госдумы разных фракций разработали законопроект о ежегодной выплате в размере прожиточного минимума родителям школьников перед учебным годом. Авторы предполагают, что эта сумма поможет россиянам собрать детей к школе и сэкономить сбережения: в настоящее время стоимость необходимых товаров, по оценкам депутатов, довольно высокая, потому сборы являются существенной финансовой нагрузкой для жителей.

Снижение ставки

Сегодня, 25 июля, состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Эксперты выдвинули предположение, что ее могут опустить до 18%. Повлиять на такое решение может зафиксированная ранее, первая в 2025 году, недельная дефляция. Кроме того, в целом отмечается замедлении инфляции, которое также положительным образом может сказаться на решении ЦБ РФ.

Авария с домом

ЧП случилось в Качугском районе Иркутской области: водитель КАМАЗа с прицепом не справился с управлением и врезался в частный жилой дом, внутри которого находилось пять человек. В результате происшествия водитель скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. В жилом доме находились пять человек, три из них получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. По факту инцидента организована проверка.

Масштабное обновление

В Иркутске к 2027 году масштабно обновят одно из ключевых в городе мест – 130-й квартал. В настоящее время здесь приводят в порядок 600 кв. метров территории, где заменяют тротуарную плитку и проводят озеленение. В 2026-м будет разработан проект восстановления лестницы и подпорной стенки. Благоустройство затронет и прилегающие территории, в том числе музыкального театра, где обустроят новую парковку и установят архитектурную подсветку.