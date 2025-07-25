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КАМАЗ въехал в жилой дом в Иркутской области

Авария произошла в Качугском районе Иркутской области. КАМАЗ въехал в частный жилой дом – есть погибший и пострадавшие.

<p>Фото: Госавтоинспекция Иркутской области</p>

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

<p>Фото: Госавтоинспекция Иркутской области</p>

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

По данным региональной Госавтоинспекции, 50-летний водитель большегруза с прицепом, двигался по дороге Верхоленск – Магдан, проходящей по улице Космульского в деревне Алексеевка. Мужчина не справился с управлением и врезался в жилой дом.

В результате инцидента водитель скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда бригады скорой. В жилом доме находились пять человек: трое из них получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Качугскую районную больницу.

Организована проверка по факту происшествия.


<p>Фото: Госавтоинспекция Иркутской области</p> <p>Фото: Госавтоинспекция Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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