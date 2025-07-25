Обнаружено восемь опасных для купания мест в Иркутской области

Специалисты провели мониторинг качества воды в различных реках и озерах Иркутской области. По результатам проверки было обнаружено восемь опасных для купания мест.

По данным Управления Роспотребнадзора по региону, установлено несоответствие по микробиологическим показателям в следующих местах (купание здесь опасно для здоровья):