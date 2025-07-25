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Обнаружено восемь опасных для купания мест в Иркутской области

Специалисты провели мониторинг качества воды в различных реках и озерах Иркутской области. По результатам проверки было обнаружено восемь опасных для купания мест.

По данным Управления Роспотребнадзора по региону, установлено несоответствие по микробиологическим показателям в следующих местах (купание здесь опасно для здоровья):

  • правый берег река Лена (ниже на 50 м. слияния р. Качуг и р. Лена), п. Качуг
  • река Киренга, Казачинско-Ленский район, с. Улькан
  • река Киренга, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское
  • река Лена, мкр. «Нижняя Нефтебаза», г. Усть-Кут
  • река Куда, Эхирит-Булагатский район, с. Капсал
  • озеро Кударейка (зона отдыха), Эхирит-Булагатский район, д. Кударейка
  • река Куда в районе Бартурок, п. Усть-Ордынский
  • река Куда, п. Усть-Ордынский.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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