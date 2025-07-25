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Новое дело «ангарского маньяка» рассматривает суд

В Ангарском городском суде началось рассмотрение нового уголовного дела в отношении Михаила Попкова, уже осужденного за серийные убийства.

Из материалов пресс-службы судов общей юрисдикции Иркутской области следует, что в 2011 году обвиняемый встретил в парке «Современник» в Ангарске 36-летнюю женщину и вступил с ней в конфликт. В ходе ссоры он избил потерпевшую, а затем топором нанес ей несколько ударов по голове. После чего переместил тело в нежилое кирпичное строение, облил горючей жидкостью и поджег, после чего покинул место происшествия.

Следующее заседание назначено на 21 августа для исследования доказательств обвинения.

Напомним, что Попков уже отбывает пожизненное заключение за серию убийств, совершенных в период с 1990 по 2010 годы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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