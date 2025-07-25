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Пострадавший на производстве братчанин отсудил 300 тысяч рублей

Житель города Братска Иркутской области пострадал на производстве. За это ему удалось отсудить компенсацию.

По данным прокуратуры региона, мужчина работал литейщиком более 30 лет на одном из местных предприятий в условиях воздействия вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов.

«Согласно акту о случае профессионального заболевания мужчине установлено заболевание органов дыхания, в результате которого ему установлена степень утраты профессиональной трудоспособности 30% бессрочно», – пояснили в надзорном ведомстве.

На этом основании было составлено обращение в суд. По результатам заседания решено выплатить в пользу братчанина 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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