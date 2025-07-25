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Театр «Аистенок» в Иркутске откроется после ремонта 30 августа

Капитальный ремонт здания областного театра кукол «Аистенок» проводят в Иркутске. Завершить его планируют уже этим летом.

<p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p>

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

По данным регионального правительства, в настоящее время работы выполнены на 85%. Сейчас проводят обновление фасада, крылец, покраску внутренних помещений, укладку паркета и керамогранита. Выполнено заземление здания. Специалисты приступили к установке водосточных труб, после обустроят электрообогрев крыши.

Отремонтированный «Аистенок» откроют 30 августа премьерой спектакля «Приключения самого длинного червяка» по произведению Анны Богачевой.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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