Театр «Аистенок» в Иркутске откроется после ремонта 30 августа

Капитальный ремонт здания областного театра кукол «Аистенок» проводят в Иркутске. Завершить его планируют уже этим летом.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

По данным регионального правительства, в настоящее время работы выполнены на 85%. Сейчас проводят обновление фасада, крылец, покраску внутренних помещений, укладку паркета и керамогранита. Выполнено заземление здания. Специалисты приступили к установке водосточных труб, после обустроят электрообогрев крыши.

Отремонтированный «Аистенок» откроют 30 августа премьерой спектакля «Приключения самого длинного червяка» по произведению Анны Богачевой.