Торговля формирует 8% ВВП Иркутской области

В Иркутской области торговля формирует 8% валового регионального продукта, демонстрируя устойчивый рост. На территории региона работают более 18,4 тысяч магазинов и аптек, от крупных гипермаркетов до небольших минимаркетов у дома.

«Оборот розничной торговли в 2024 году достиг 771 млрд рублей, что составляет около 332 тыс. рублей на каждого жителя области», – говорится в исследовании Иркутскстата.

Особенно динамично развиваются онлайн-продажи, доля которых в общем объеме торговли России составила 15,2%.