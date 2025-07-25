Облигации против «бетона»

Татьяна Степанова, «БКС Мир Инвестиций», – о том, куда инвестировать в условиях снижающейся ключевой ставки

Любого успешного инвестора отличает диверсифицированный портфель: здесь и надежные облигации, и доходная недвижимость, и стабильные банковские депозиты. Но грамотный инвестор знает, что идеальные моменты для покупки каждого актива различаются. В условиях снижающейся ключевой ставки рынок трансформируется, и вместе с ним меняется стратегия капиталовложений. 2025 год может стать годом новых возможностей, считает Татьяна Степанова, директор иркутского филиала «БКС Мир инвестиций». По ее словам, важно не выбирать между «бетоном» и «бумагой», а находить баланс и точки входа, способные принести устойчивую доходность.

«Не существует хороших или плохих активов»

Инвестор сегодня – это не просто человек, покупающий акции или облигации. Это участник рынка с диверсифицированным портфелем. Как подчёркивает Татьяна Степанова, не существует универсально «плохих» или «хороших» активов. Главное – выбрать подходящий момент входа и выхода.

– В портфелях наших клиентов есть и акции, и облигации, и вклады. И, конечно, недвижимость – это неотъемлемая часть портфеля многих наших инвесторов, в первую очередь крупных инвесторов. Нет такого, что выбирают что-то одно. Всё зависит от момента: для каждого актива есть своё благоприятное время для входа. Важно не искать идеальный инструмент, а правильно распределять капитал в зависимости от рыночной ситуации и принятия рисков, – уверена Татьяна Степанова.

«Первые перемещения капитала с депозитов уже начались»

На банковских счетах и депозитах россиян, по оценке экспертов, сосредоточены рекордные 59 триллионов рублей. Многие участники рынка – и девелоперы, и инвестиционные компании – рассчитывают, что когда-то эти деньги начнут перетекать в реальные активы. Но пока ключевая ставка остаётся высокой, депозиты выглядят привлекательно, особенно на фоне общей нестабильности.

– Реальный отток капитала из вкладов можно будет наблюдать, когда ключевая ставка опустится до 10–12%. Это своего рода психологическая граница, – поясняет Татьяна Степанова. – Но даже в этом случае большинство частных инвесторов будет действовать осторожно. Первые перемещения капитала с депозитов уже начались: вектор снижения ставки зафиксирован, и на ближайшем заседании ЦБ ожидается её снижение на два процентных пункта. При этом государство предпринимает шаги, чтобы удержать средства на счетах: страхует долгосрочные вклады* размером до 2,8 млн рублей, защищает индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3)**. Всё это – меры, чтобы не допустить резкого оттока ликвидности и роста инфляции.

«Входить в недвижимость стоит точечно и вдумчиво»

Покупка квартиры многим инвесторам кажется более понятной и «осязаемой» инвестицией. Действительно, рынок сегодня предлагает большое количество объектов – в том числе в Иркутске. По словам Татьяны Степановой, на рынке наблюдается снижение спроса, что может привести к пересмотру цен. В этих условиях инвесторам стоит особенно внимательно подходить к выбору объектов.

– Входить в недвижимость стоит точечно и вдумчиво: выбирать ниши, регионы, проверенные объекты и обязательно оценивать риски, – говорит Татьяна Степанова. – Не стоит забывать, что юридическая определённость в сделках с недвижимостью зачастую ниже, чем, скажем, в облигациях.

«Облигации: риски сопоставимы, доход – выше»

Если сравнивать инвестиции в недвижимость и инвестиции в облигации, то последние более прозрачны и ликвидны при сопоставимом уровне риска, отмечает Татьяна Степанова. В частности, это касается облигаций надёжных девелоперов – они позволяют зафиксировать доходность на понятном горизонте, например, 1–3 года, и быстро управлять вложениями.

– Причём сумма входа в облигации может быть более доступной для инвесторов, чем при покупке недвижимости. Это особенно важно для тех, кто только формирует портфель или действует консервативно, – уточняет эксперт. – Облигации дают возможность также учитывать валютную составляющую и избегать риска девальвации.

Эксперт выразила надежду, что при дальнейшем снижении ключевой ставки текущий год еще подарит новые возможности для инвесторов приумножить капитал. И в «бетонном» варианте, и на фондовом рынке.

– В любом случае, подходить к инвестициям стоит осознанно. Есть смысл обращаться к специалистам, чтобы подобрать оптимальное решение – в зависимости от суммы, целей и готовности к риску, – советует Татьяна Степанова.

В России усилена защита банковских вкладов и инвестиционных счетов нового типа

*Расширенное страхование вкладов

15 июля Госдума приняла закон об увеличении страхового лимита до 2,8 млн рублей для рублёвых вкладов сроком от 3 лет, оформленных безотзывными сберегательными сертификатами. Выплаты по таким вкладам производятся отдельно от стандартных вкладов. В итоге можно застраховать до 4,2 млн рублей на одного человека. Цель закона – стимулировать долгосрочные сбережения и привлекать «длинные деньги» в экономику.

**Страхование ИИС‑3

15 июля Госдума приняла закон о страховой защите средств на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-3). Теперь в случае банкротства брокера или управляющей компании инвестор сможет получить компенсацию до 1,4 миллиона рублей – аналогично страхованию банковских вкладов. Защита распространяется на ИИС-3, открытые с 1 января 2024 года, а также на переведённые в этот формат более ранние счета.