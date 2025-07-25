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Заявки на международную премию "Филантроп" для инвалидов в сфере культуры и искусства принимаются до 31 августа

Партнёром выступает финансовый дом "Солид".

Организатор объявляет о старте сбора заявок на участие в XIII Международной премии "Филантроп" за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства". Премиальный фонд каждого Лауреата составит 200 000 рублей.

Заявки на конкурс принимаются до 31 августа 2025 г.

Организаторы

  • Правительство РФ
  • Торгово-промышленная палата РФ
  • Правительство Москвы
  • Российская академия художеств
  • Всероссийское общество инвалидов
  • Фонд «Филантроп»

Номинации

  • Исполнительское искусство
  • Изобразительное искусство
  • Литературное творчество

Вручается премия один раз в два года. Премиальный фонд формируется из внебюджетных источников. В каждой номинации есть несколько подноминаций.

Специальные премии

  • «За сохранение традиций народного искусства»
  • «За новизну и оригинальность в творчестве»
  • «Преодоление. За гранью возможного»
  • «Растущим надеждам»
  • «Государственному и общественному деятелю за оказание действенной помощи инвалидам и их общественным организациям»
  • «Защитник Отечества» (Премия присуждается исключительно по рекомендации членов жюри из представленных выше номинаций инвалиду-участнику локальных военных конфликтов или боевых действий. Имеет денежный эквивалент).
  • «За оказание действенной помощи инвалидам и их общественным организациям» - присуждается государственному и/или общественному деятелю (не имеет денежного выражения);
  • «Филантропу и меценату» - присуждается представителям бизнеса за оказание благотворительной и спонсорской помощи инвалидам и их общественным организациям (не имеет денежного выражения).

XIII Церемония вручения "Международной премии "Филантроп" за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства" состоится 2 декабря 2025 г. в г. Москва. Исполнительная дирекция Премии - Фонд поддержки инвалидов "Филантроп" 101000, г. Москва, ул. Моросейка, дом 3/13, строение 1.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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