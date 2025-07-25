Заявки на международную премию "Филантроп" для инвалидов в сфере культуры и искусства принимаются до 31 августа

Партнёром выступает финансовый дом "Солид".

Организатор объявляет о старте сбора заявок на участие в XIII Международной премии "Филантроп" за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства". Премиальный фонд каждого Лауреата составит 200 000 рублей.

Заявки на конкурс принимаются до 31 августа 2025 г.

Организаторы

Правительство РФ

Торгово-промышленная палата РФ

Правительство Москвы

Российская академия художеств

Всероссийское общество инвалидов

Фонд «Филантроп»

Номинации

Исполнительское искусство

Изобразительное искусство

Литературное творчество

Вручается премия один раз в два года. Премиальный фонд формируется из внебюджетных источников. В каждой номинации есть несколько подноминаций.

Специальные премии

«За сохранение традиций народного искусства»

«За новизну и оригинальность в творчестве»

«Преодоление. За гранью возможного»

«Растущим надеждам»

«Государственному и общественному деятелю за оказание действенной помощи инвалидам и их общественным организациям»

«Защитник Отечества» (Премия присуждается исключительно по рекомендации членов жюри из представленных выше номинаций инвалиду-участнику локальных военных конфликтов или боевых действий. Имеет денежный эквивалент).

«За оказание действенной помощи инвалидам и их общественным организациям» - присуждается государственному и/или общественному деятелю (не имеет денежного выражения);

«Филантропу и меценату» - присуждается представителям бизнеса за оказание благотворительной и спонсорской помощи инвалидам и их общественным организациям (не имеет денежного выражения).

XIII Церемония вручения "Международной премии "Филантроп" за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства" состоится 2 декабря 2025 г. в г. Москва. Исполнительная дирекция Премии - Фонд поддержки инвалидов "Филантроп" 101000, г. Москва, ул. Моросейка, дом 3/13, строение 1.