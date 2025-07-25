Ежемесячные проценты по вкладу: копить или тратить?

Уверены, что вкладчики, размещающие средства во вклады с ежемесячной выплатой процентов, хотя бы раз задавались вопросом: проценты лучше копить или жить на проценты и тратить их на свои личные нужды? Сегодня разберемся в этом. На этот вопрос нет правильного ответа, отмечают эксперты "Солид Банка". Тут каждый выбирает свой вариант – что лучше, что выгоднее, что вписывается в индивидуальные планы. Самое главное – ответ на этот вопрос зависит от ваших конечных финансовых целей, планов и жизненных привычек.

Вариант – копить проценты, как и вариант – жить на проценты имеют свои особенности (преимущества и недостатки). Стоит оценить, что больше подойдет под вашу стратегию.

Копим проценты:

• Вариант, однозначно подойдет, если ваша цель – приумножить капитал. При этом обращайте внимание, что в условиях вклада должна быть не только опция ежемесячной выплаты процентов, но и капитализация. С ее помощью проценты, начисленные ежемесячно, будут автоматически добавляться к сумме вклада. Таким образом увеличивается доход по сравнению со вкладами без капитализации. Это эффект сложных процентов.

• Защищаем денежные средства от инфляции и мошенничества. Если переживаете, что ваши накопления обесцениваются, может случиться резкое падение экономики и т.д. – стоит рассмотреть вклад как сберегательный инструмент. За счет процентов вы защищаете деньги от обесценивания, а также храните их в надежном и безопасном месте, при этом вложения будут застрахованы Агентством страхования вкладов в пределах 1,4 млн рублей. В случае непредвиденной ситуации – вы получите компенсацию.

• Развиваем финансовую дисциплину. Согласитесь, что умение копить деньги присуще не каждому. Кому-то это дается легко, кому-то не удается вовсе, и все попытки не завершаются удачным результатом. Развить этот навык поможет открытие вклада. У вас не будет соблазна и возможности «залезть» в накопления, так как, чаще всего, условия вкладов не предполагают изъятия средств раньше срока вклада без санкций для вкладчика. Обычно изъять средства можно только при условии потери процентов, выплаченных ранее. Этот факт будет удерживать вас от соблазнов. Для этой цели отлично подойдет вклад в Солид Банке – «Солидный». Где сейчас можно разместить деньги под привлекательную процентную ставку, которая может стать выше с капитализацией.

Тратим проценты:

• Вклад – дополнительный источник дохода. Например, вы – пенсионер, имеете некие накопления, и у вас нет нужды использовать их на крупные покупки. Разместив деньги в Банке под проценты, вы можете получать ежемесячную прибавку к пенсии. Это позволит уже сейчас повысить уровень жизни. Для этого идеально подойдет наш вклад «Пенсионный». Вариант – тратить проценты стратегически подойдет для всех, кто хочет использовать вклад, как пассивный источник дохода на текущие нужды.

«Самое главное для вас – знать свои цели и, исходя из этого, выбирать финансовые инструменты. Мы всегда готовы проконсультировать каждого из вас и помочь подобрать подходящие варианты. Обращайтесь к нам в офисы или на горячую линию: 8 800 775 56 06», – отмечают в "Солид Банке".

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