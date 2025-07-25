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Техобслуживание Ан-24 и подготовку экипажа оценят после крушения

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проверит исполнение требований законодательства о безопасности полетов после крушения Ан-24 иркутской авиакомпании «Ангара» в Приамурье.

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«В ходе надзорных мероприятий, в том числе, будет дана оценка техническому обслуживанию воздушного судна и подготовке экипажа», – пояснили в надзорном ведомстве.

Работы организованы в АО «Авиакомпания «Ангара» в городе Иркутске и в аэропорту вылета «Игнатьево» в Благовещенске.

Трагедия с судном, на борту которого находились 48 человек, случилась 24 июля. Транспорт, который за пять лет четыре раза участвовал в авиаинцидентах, не долетел до пункта назначения и разбился. Все находящиеся на борту люди погибли: опубликованы их фамилии. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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