«Будем делать всё, чтобы иркутяне говорили: «Завтра хоккей – остальные дела отложить!»

«Байкал-Энергия» представила широкой общественности нового директора и новую стратегию развития: клуб делает ставку на воспитание своих игроков вместо покупки «звёзд» и выходит из гонки зарплат легионеров. Кто войдёт в состав команды? Когда она вернётся в Суперлигу? Чего ждать болельщикам? Мы узнали ответы на главные вопросы фанатов этого вида спорта.

Фото: Андрей Фёдоров

«Мы планируем вернуться в Суперлигу»

В этом сезоне – 2025-2026 годов – команда будет участвовать в играх Высшей лиги страны. Клуб решил провести «перезагрузку», сделав ставку на свои, иркутские таланты. Решение, как признался Евгений Зенкин, директор департамента по связям с государственными органами РУСАЛа в Иркутской области, было непростым, но необходимым.

Евгений Зенкин, директор департамента по связям с государственными органами РУСАЛа в Иркутской области. Фото: Андрей Фёдоров

– До сих пор команда пополнялась, по большей части, легионерами – игроками из других городов. Таких спортсменов клубы стремятся перекупить друг у друга. Это приводит к постоянному росту их зарплат и, как следствие, расходов самих клубов не на тренировочный процесс, не на развитие хоккея, а на содержание звезд, – пояснил Евгений Зенкин.

Болельщики переживают: как вернуть команду в Суперлигу, если игроки ушли, а приглашать новых звезд не планируется? Но как пояснил главный тренер команды Дмитрий Завидовский, разъехались далеко не все игроки, часть команды сохранилась.

Дмитрий Завидовский, главный тренер команды "Байкал-Энергия"

Фото: Андрей Фёдоров

– Семеро ребят, которые играли [за «Байкал-Энергию»] в Суперлиге, согласились остаться. Это наш костяк. Получилось вернуть наших воспитанников, которые играли в других клубах, плюс наши молодые игроки, – уточнил главный тренер принципы подбора хоккеистов в состав команды.

Перед «Байкал-Энергией» стоит задача войти в тройку лучших команд Высшей лиги уже в этом году, а в ближайшие 2-3 года стать лидером.

«Нам нужно, чтобы дети стояли на льду круглый год»

Новая стратегия анонсирует развитие детского массового спорта: «Байкал-Энергия» планирует построить круглогодичные ледовые корты в нескольких городах региона: это Тайшет, Шелехов и Братск.

– Без базы, без нормальных современных ледовых площадок круглогодичного использования невозможно сформировать длинную скамейку запасных. Сегодня, например, в Братске шесть катков, но они работают с ноября по март. В Тайшете та же ситуация. А нам нужно, чтобы дети на льду стояли, как настоящие профессионалы, а для этого тренировки должны проходить весь год. Поэтому мы готовы нести затраты, чтобы создать базу для развития именно детского хоккея и в перспективе для подпитки профессиональной команды, – подчеркнул Евгений Зенкин.

Первый круглогодичный корт откроется в Братске – сейчас выбирают участок под строительство, определяют, как объект будет выглядеть, решают вопросы с проектированием. Если все сложится, стройка займет год-полтора.

– Соответственно, принято решение о создании филиалов хоккейного клуба «Байкал-Энергия». Мы уже подобрали тренеров, начинаем набирать группы детей для тренировок. В сентябре-октябре эти команды уже будут сформированы, – добавил Евгений Зенкин.

Пока новые корты строятся, ребятишки будут заниматься на том льду, который имеется. Клуб уже договорился о начале тренировок.

«Талантов у нас много, только сегодня у них нет ни базы, ни возможностей»

К каким же результатам должна привести эта стратегия? Сегодня в Иркутской области 1200 человек – дети, юниоры – занимаются хоккеем с мячом. Новая стратегия развития клуба позволит увеличить их число в ближайшие годы в 2-3 раза.

Фото: Андрей Фёдоров

– Мы хотим, чтобы у нас была подпитка хоккейными талантами практически со всей Иркутской области. Я думаю, что их огромное количество, только у них нет ни базы, ни возможностей, – заметил Сергей Юсупов, директор клуба.

В решении строить корты и поддерживать детский спорт заложена и мощная социальная составляющая – в малых городах практически исчезли бесплатные секции для детей. А тренировки в хоккейном клубе, подчёркивают в компании, будут именно бесплатными. Более того, «Байкал-Энергия» готова вкладываться в экипировку юных спортсменов, в оплату дороги на выездные турниры, чтобы команды могли интенсивно соревноваться и качественно расти.

– Это, безусловно, дает возможность абсолютно каждому ребенку попробовать свои силы, улучшить свои навыки, вообще посмотреть, что он из себя представляет на льду и подходит ли ему этот вид спорта. А еще хоккей учит наших детей работать в команде, дружить, находить друзей, - отмечает мама хоккеиста детской школы «Байкал-Энергии» Светлана Гурьева.

Светлана Гурьева, мама хоккеиста детской школы «Байкал-Энергии»

Фото: Андрей Фёдоров

«Люди идут на матчи не только за спортом, но и за атмосферой – будем использовать все форматы»

Новая стратегия развития клуба содержит целую программу популяризации бенди – это и работа в соцсетях, и новые проекты, новые турниры.

– Мы ведем работу по привлечению наших зарубежных партнёров – Монголии, Китая, Казахстана, – чтобы проводить в Иркутске студенческие игры, детские соревнования. Тем более, что база для этого есть – наша ледовая арена «Байкал» позволяет спокойно проводить спортивные соревнования самого серьёзного уровня – чемпионаты мира, чемпионаты Европы. Я думаю, такие события будут людям интересны. Плюс, домашние матчи Высшей лиги будем организовывать по примеру Суперлиги – с ведущим, с развлекательными программами. Будем приглашать гостей – звезд Суперлиги для открытых тренировок. Будем делать все, чтобы поддерживать наш спорт, независимо от того, в какой лиге мы играем. Люди ведь идут на матчи не только за спортом, но и за атмосферой, – рассказал Евгений Зенкин.

Ледовый дворец «Байкал»

Фото: Андрей Фёдоров

Клуб обещает использовать все возможные интерактивные форматы для укрепления связи со своими любимыми болельщиками.

– Будем искать и принимать предложения, что еще нужно сделать для того, чтобы каждый иркутянин говорил: "Завтра хоккей – всё остальное отложить!", – обещает Евгений Зенкин.

«Тренировки, медицинские программы и командный дух – составляющие нового подхода»

Как поясняют представители клуба, стратегия предусматривает системный подход, с помощью которого тренеры смогут найти талантливых игроков, раскрыть потенциал каждого хоккеиста, начиная с пятилетних малышей и заканчивая командой мастеров. Современные методы тренировочного процесса, тренажёры, медицинские программы – всё это важные составляющие.

– В ближайшее время мы планируем запустить переподготовку и аттестацию нашего тренерского штаба, чтобы все тренеры придерживались единых подходов и методик, разработанных нами. Это повысит качество подготовки спортсменов – как детской школы, так и команды Высшей лиги, – пояснил Сергей Юсупов.

И конечно, команда должна расти сплочённым коллективом, а не набором индивидуалистов. Поэтому много внимания будет уделяться воспитанию командного духа и взаимопомощи.

– Мы стремимся создать конкурентоспособную команду, демонстрирующую положительные результаты на протяжении всего сезона. Будем также заниматься воспитанием ценностей командной игры и спортивного духа у юных спортсменов, – заявил Сергей Юсупов.

«Сейчас особенно важна наша поддержка»

Игорь Бялоус, болельщик.

Фото: Андрей Фёдоров

Игорь Бялоус, болельщик:

— Хоккей в Иркутске — больше, чем хоккей. Нужно возвращаться к истокам. У нашего хоккейного клуба богатая история. Есть целые династии болельщиков, которые, по возможности, не пропускают ни одного матча любимой команды. Появилось новое поколение болельщиков — это молодые люди, которым нравится этот вид спорта.

Сейчас клубу очень важна наша поддержка. Я знаю, что в Иркутске есть ультраболельщики, поддерживающие команду в любое сложное время. Мы уже говорили с несколькими лидерами фан-сектора и готовы поддержать сейчас нашу молодёжку и тех ребят, которые остаются в Иркутске, выросли здесь, ведь это тоже история, это тоже династии.

Мы, как болельщики, должны поддержать парней. Здорово, что наши перспективные ребята остаются в Иркутске и продолжают свою карьеру здесь. Призываю всех любителей хоккея приходить на матчи! Если мы вернёмся на трибуны, это ускорит возвращение команды в Суперлигу.