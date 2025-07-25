Семьи погибших при крушении Ан-24 в Приамурье смогут бесплатно добраться до места катастрофы

Авиакомпания «Ангара» выразила соболезнования в связи с крушением самолета Ан-24 и взяла на себя обязательства по оказанию всесторонней помощи семьям погибших.

«Мы готовы оказать помощь в доставке родственников и близких пассажиров рейса», – говорится в сообщении авиакомпании.

Обращаться следует по телефонам контакт-центров «Ангара» для заявок на перевозку 8 800 775 28 02 (по РФ бесплатно) и 7 (3952) 287 920 (из других регионов). Оформить бронирование на перевозку и получить консультацию можно по телефону 8 800 444 55 55.

Аэропорт Внуково также предоставляет бесплатный доступ в бизнес-залы для родственников, следующих транзитом.

Трагедия с судном, на борту которого находились 48 человек, случилась 24 июля. Транспорт, который за пять лет четыре раза участвовал в авиаинцидентах, не долетел до пункта назначения и разбился. Все находящиеся на борту люди погибли: опубликованы их фамилии. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.