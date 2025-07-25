Родственникам погибших в крушении Ан-24 выплатят по 5 млн рублей

На заседании правительственной комиссии в Тынде утверждены выплаты семьям жертв крушения самолета Ан-24 в Амурской области. Общая сумма компенсаций составит 5 млн рублей на каждого погибшего.

«Наша задача сегодня – оказать максимальную поддержку семьям, а также выяснить причины и принять меры для недопущения подобных катастроф», – заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Выплаты включают 2,025 млн рублей от страховой компании, 2 млн от авиакомпании и 1 млн рублей от региональных властей.

За каждой семьей закрепят представителей для помощи в оформлении документов. Авиакомпания «Ангара» возьмет на себя расходы по перевозке тел, а другие перевозчики готовы бесплатно доставить родственников в Тынду.

Трагедия с судном, на борту которого находились 48 человек, случилась 24 июля. Транспорт, который за пять лет четыре раза участвовал в авиаинцидентах, не долетел до пункта назначения и разбился. Все находящиеся на борту люди погибли: опубликованы их фамилии. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.