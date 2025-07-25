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Студенты столичных и региональных вузов могут стать банковскими амбассадорами

ВТБ начал отбор на программу амбассадоров бренда работодателя для студентов из московских и региональных вузов. На программу отберут 30 талантливых и инициативных молодых людей, которые пройдут многоступенчатый отбор.

Программа стартует в сентябре и продлится 9 месяцев. Команда амбассадоров проведет масштабную работу в ключевых вузах по всей России с совокупным охватом не менее 30 тысяч студентов. Амбассадоры будут рассказывать на страницах соцсетей вузов о карьерных возможностях для студентов в банке ВТБ и организуют более 300 мероприятий в различных форматах.

Официальное открытие программы для всех отобранных участников состоится 16 сентября в Москве в очном формате. Далее амбассадоры будут проходить обучение по следующим направлениям: создание контента для социальных сетей, публичные выступления, организация мероприятий и выстраивание эффективных коммуникаций.

По итогам программы амбассадоры получат приоритет при отборе на стажировки и вакансии, а также возможность зачесть учебную практику.

Заявки принимаются до 15 августа. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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