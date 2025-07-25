Губернатор поручил ускорить ремонт дороги Иркутск – Большое Голоустное

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев потребовал возобновить ремонтные работы на автодороге Иркутск – Большое Голоустное сразу после завершения судебных процедур. Особое внимание уделено участку с 46 по 70 километр, где подрядчик отказался выполнять гарантийный ремонт.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Компания «СПМК-7» не выполнила гарантийные обязательства, теперь вопрос решается через арбитражный суд. Параллельно уже ведутся работы на других участках трассы, включая строительство нового моста через реку Ушаковку.

«На этой дороге сложная ситуация: подрядчик отказывается исполнять гарантийные обязательства не смотря на то, что есть много повреждений. Поручаю региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства как только позволит суд сразу же продолжить восстановление участков дороги. Для этого уже определен другой подрядчик, с ним заключен государственный контракт. Мы рассчитываем, что он сможет начать работать в сентябре», – сказал Игорь Кобзев.

Наиболее интенсивный участок дороги от Иркутска до 40-го километра планируется полностью отремонтировать в течение 20 дней. Все работы должны быть завершены к началу сентября.

«Уважаемые жители! Эта ситуация неординарная. Просим извинения у жителей и гостей региона за неудобства. В этом году новый подрядчик восстановит часть повреждений, в следующем завершит работы», – заключил глава региона.