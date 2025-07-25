ЦБ снижает ставку: что дальше ждет российскую экономику?

Банк России снизил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18% годовых, по итогам июльского заседания, что соответствовало ожиданиям большинства аналитиков.

Совет директоров ЦБ принял это решение 25 июля 2025 года, отметив, что текущее инфляционное давление снижается быстрее, чем прогнозировалось, а рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.

ЦБ намерен поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, чтобы вернуть инфляцию к цели в 2026 году. В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8–19,6% годовых в 2025 году и 12–13% годовых в 2026 году, что означает продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 6–7% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

Эксперт БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер отметил, что ЦБ оправдал ожидания аналитиков, снизив ставку на 2 процентных пункта. Однако он предполагает, что ставка может снизиться до 16% на первом осеннем заседании и до 14% к концу года. Ускоренное замедление инфляции, крепкий рубль и риски рецессии требуют купирования, что может повлиять на дальнейшие решения.

По мнению Зельцера, влияние новой ставки на финансовые инструменты будет различаться в краткосрочной и долгосрочной перспективе, а также по классам активов вероятны разнонаправленные движения курсов.