Набиуллина объяснила, какими темпами ЦБ будет снижать ставку в 2025 году

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки в 2025 году возможно на отдельных заседаниях на 100, 150 или 200 базисных пунктов, но также возможны и паузы. Об этом она сообщила на пресс-конференции после заседания совета директоров регулятора, передает ТАСС.

«Наш прогноз ключевой ставки предполагает, что до конца года на отдельных заседаниях возможно снижение на 100, 150 и 200 базисных пунктов, равно как и паузы», — отметила Набиуллина.

Однако, по словам главы ЦБ, окончательные решения будут зависеть от поступающих данных. «Равномерная траектория снижения может быть возможна при более убедительной картине стабилизации инфляции и инфляционных ожиданий на низком уровне, а также при отсутствии новых инфляционных шоков. Пока мы предполагаем возможность разных шагов», — подчеркнула она.

Сегодня, 25 июля, ЦБ снизил ставку сразу 2 п.п., до 18%, что соответствовало ожиданиям большинства аналитиков.