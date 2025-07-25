ЦБ снижает ставку: как это отразится на рубле, акциях и облигациях?

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, доведя её до 18% годовых, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Это решение оказывает значительное влияние на различные финансовые инструменты, и, как отмечает аналитик БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер, изменения будут различаться по классам активов.

Акции

Индекс МосБиржи пережил волны волатильности, но вернулся к показателю выше 2800 пунктов. Зельцер прогнозирует, что к концу года ставка может снизиться до 14%, что поддержит индекс. Акции компаний с высокой волатильностью, таких как застройщики, высокотехнологичные компании и металлурги, будут наиболее чувствительны к изменению ставки.

Облигации

Индекс гособлигаций RGBI достиг многомесячных максимумов, но возможна локальная коррекция. Тем не менее, облигации могут предложить доходность выше банковских депозитов в долгосрочной перспективе.

Рубль

Национальная валюта оставалась сильной, благодаря расширенному предложению валюты от экспортеров и слабому спросу на импорт. Снижение давления на кредитном рынке может привести к изменению курса рубля и стабилизации индекса доллара DXY.

Вклады и кредиты

Доходности банковских продуктов следуют за динамикой ключевой ставки. Наблюдается тенденция снижения процентных ставок по депозитам, что делает кредиты более доступными.

Вывод

Снижение ключевой ставки Банком России оказывает комплексное влияние на финансовые рынки, поддерживая акции и облигации, изменяя курс рубля и влияя на банковские продукты. Это решение может способствовать стабилизации экономики и улучшению инвестиционного климата.