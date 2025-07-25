Аферисты убедили усольчанку продать машину и перевести им деньги

Жительница города Усолья-Сибирского Иркутской области стала жертвой мошенников. Они начали реализовывать аферу с предлога замены домофона.

«Звонившие назвали ее по имени, и голос показался знакомым. Мошенники попросили продиктовать код из СМС – якобы для привязки новых ключей», – пояснили в региональной полиции.

Также в отношении женщины применяли и другую схему: ей звонил «майор юстиции» по видеосвязи и сообщал о взломе аккаунта на «Госуслугах». После потерпевшую, на которую не удалось оформить кредиты, убедили продать машину Toyota и перевести деньги якобы на безопасный счет. Таким образом сибирячка лишилась 670 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.