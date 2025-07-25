Туристы стали активнее посещать Ольхон

Аналитики подсчитали, сколько человек посетили территории Прибайкальского нацпарка в Иркутской области. В 2025 году активность туристов увеличилась.

По данным «Заповедного Прибайкалья», за январь–июнь 2025-го было оформлено онлайн свыше 102 тысяч разрешений на посещение территорий, что на 12% больше, чем в прошлом году.

Самыми популярными маршрутами оказались юг и север острова Ольхон, а также акватория Малого моря с островами. Самым непопулярным оказался маршрут «238 квартал – падь Щеглова»: разрешение на его посещение оформили лишь 23 человека.