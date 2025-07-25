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Мэр и гигантский Лабубу открыли новый сквер в Братске

В городе Братске Иркутской области на территории Правобережного района появилось новое общественное пространство. В его торжественном открытии приняли участие представители власти, жители и аниматоры.

<p>Скриншот из тг-канала Александра Дубровина</p>

Скриншот из тг-канала Александра Дубровина

Гостей приветствовали мэр Александр Дубровин, а также гигантский Лабубу, ответственный за развлекательную программу. Также для желающих провели разминку, спортивные состязания и другие активности.

В сквере есть площадка для футбола и волейбола, прогулочная зона, различные игровые комплексы. Пространство получило название «Дружба», которое выбрали братчане.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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