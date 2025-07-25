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70 общественных пространств обустроили в Иркутске за 5 лет

Ежегодно в Иркутске приводят в порядок старые общественные пространства и создают новые. Работы организуют в рамках всевозможных программ, привлекая федеральные, областные и городские средства.

«Каждый год в Иркутске появляются места для отдыха и прогулок. За пять лет – с 2020 по 2024 годы – мы отремонтировали 70 общественных пространств и 159 дворов», – рассказал мэр Руслан Болотов.

В этом году в порядок приведут шесть общественных пространств по проекту «Формирование комфортной городской среды», а также отремонтируют дворы, спортивные площадки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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