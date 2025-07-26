Все тела погибших при крушении Ан-24 достали из-под обломков

Самолет Ан-24 иркутской авиакомпании «Ангара» рухнул в Приамурье. Во время трагедии погибли 48 человек – в настоящее время их тела извлекли из-под обломков.

«В Амурской области следователи извлекли из-под обломков тела погибших при крушении Ан-24. По официальной информации, на борту находилось 42 пассажира и шесть членов экипажа», – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту катастрофы. Причина случившегося устанавливается. Не исключено, что трагедия могла произойти из-за ошибки экипажа воздушного судна.