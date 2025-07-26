Шесть авиакомпаний смогут доставить тела погибших при крушении Ан-24 родственникам

Все тела погибших при крушении Ан-24 в Амурской области достали из-под обломков. В настоящее время шесть авиакомпаний выразили готовность транспортировать их и передать родственникам.

По данным губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, обращаться следует по телефонам контакт-центров компаний:

«Ангара» — 8 800 775-28-02 (по России бесплатный), +7 (3952) 287-920 (из других регионов);

«Аэрофлот» — 8-800-444-55-55 (круглосуточно). Также можно обратиться в любой офис продаж;

«Аврора» — 8-800-250-49-88 (круглосуточно);

NordStar — 8-800-700-80-07 (звонок по России бесплатный);

Nordwind — 8-495-730-50-80 (круглосуточно); 8-495-488-77-77.

Напомним, самолет иркутской авиакомпании «Ангара» упал 24 июля в Приамурье в условиях непогоды. На борту находилось 48 человек – все они погибли. Возбуждено уголовное дело, ведется расследования: специалистам предстоит установить причину трагедии. Родственникам погибших выплатят по 5 млн рублей.