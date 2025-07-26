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Более 20 человек эвакуировали из многоэтажки в Иркутске из-за горящего холодильника

Пожар произошел накануне в многоквартирном доме в Восточном переулке в Иркутске. Очаг пожара располагался на пятом этаже.

«Самостоятельно до прибытия первого подразделения эвакуировались шесть жильцов дома. Звеном газодымозащитной службы из задымленного подъезда спасены 25 человек, из них пятеро детей», – пояснили в ГУ МЧС России по региону.  

Пламя повредило пять «квадратов». Его ликвидировали 10 огнеборцев и четыре единицы техники. Причиной возгорания стало короткое замыкание включенного холодильника.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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