День ВМФ торжественно отпразднуют в Иркутске

27 июля, в воскресенье, в Иркутске состоятся мероприятия, посвященные Дню Военно-морского флота России. Они пройдут в первой половине дня.

В 10:45 стартует торжественный марш по улице Карла Маркса от памятника В. И. Ленину до острова Юность, сбор участников намечен на 10:00-10:30. С 11:00 до 11:40 пройдет торжественный митинг на острове Юность у сцены «Ракушка», с 11:40 до 11:50 – церемония спуска венка на воду в память о погибших моряках.

На 11:50-13:00 запланирован концерт с участием творческих коллективов города на острове Юность.