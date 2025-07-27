Свыше 1,5 тысячи крупномерных деревьев высадили в Иркутске

Озеленение городских территорий проводят в Иркутске. В текущем сезоне было высажено более 1,5 тысячи крупномерных деревьев.

«В большинстве случаев использовали тополя пирамидальные, вязы, липы, сирень, рябину, калину и другие декоративные виды. Их высаживают в парках, скверах, на набережных, а также вдоль основных магистралей», – пояснили в мэрии.

В настоящее время в городе уходят от практики высаживания несформированных деревьев, отдавая предпочтение более взрослым с укоренившейся системой: они более жизнестойкие и сразу создают эстетический вид.

Работы по компенсационному озеленению будут продолжаться до середины осени.