Ольхонский район вошел в тройку лидеров по числу гостиниц в Иркутской области

Аналитики подсчитали количество гостиниц, которые функционировали в Иркутской области в 2024 году, и определили территории-лидеры по их числу. Топ-3 возглавил региональный центр.

«В областном центре работают 173 коллективных средства размещения. В Ольхонском, Иркутском и Слюдянском районах – 82, 51 и 43 единицы соответственно. Большинство КСР области функционировали круглый год, а 20% – сезонно», – следует из данных Иркутскстата.

Средний размер объекта гостеприимства в Приангарье составляет 27 номеров и 72 места. В общем номерном фонде гостиничных заведений лишь 6% – номера высшей категории. Средняя площадь одного номера равна 20 кв. метрам. Продолжительность пребывания – до 4 ночевок.