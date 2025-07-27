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Ольхонский район вошел в тройку лидеров по числу гостиниц в Иркутской области

Аналитики подсчитали количество гостиниц, которые функционировали в Иркутской области в 2024 году, и определили территории-лидеры по их числу. Топ-3 возглавил региональный центр.

«В областном центре работают 173 коллективных средства размещения. В Ольхонском, Иркутском и Слюдянском районах – 82, 51 и 43 единицы соответственно. Большинство КСР области функционировали круглый год, а 20% – сезонно», – следует из данных Иркутскстата.

Средний размер объекта гостеприимства в Приангарье составляет 27 номеров и 72 места. В общем номерном фонде гостиничных заведений лишь 6% – номера высшей категории. Средняя площадь одного номера равна 20 кв. метрам. Продолжительность пребывания – до 4 ночевок.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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