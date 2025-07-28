Иностранцы в 2 раза чаще стали останавливаться в отелях Иркутской области

1,3 млн человек посетили гостиницы, турбазы и санатории Иркутской области в 2024 году. Большинство гостей Приангарья – жители России, зарубежных граждан было лишь 4,8% от общего количества.

«В общем числе иностранцев, воспользовавшихся услугами КСР, 39% – граждане Китая, 23% – Узбекистана, 8% – Тайваня, 4% – Таджикистана, по 3% – Казахстана, Киргизии, Монголии и Белоруссии, 1% – Индии», – следует из данных Иркутскстата.

В сравнении с предыдущим годом численность размещенных лиц увеличилась на 17%, в частности, россиян – на 13%, иностранцев – в 2 раза.