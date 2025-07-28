Банки начали снижать ставки по ипотеке: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: Франция намерена усилить давление на Россию, банки РФ начали снижать ставки по ипотеке, часы продажи алкоголя предложили сократить, а в Иркутской области растет число отелей. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Усиление давления

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об усилении давления на Москву. «Мы продолжаем укреплять помощь Украине и усиливать давление на Россию», – заявил он в соцсетях. В РФ при этом неоднократно отмечали, что поддержка Киева мешает урегулированию конфликта, усугубляя ситуацию.

Советский опыт

В Общественной палате предложили взять на вооружение советский опыт и постепенно снижать разрешенные часы продажи алкоголя в РФ. В настоящее время торговлю соответствующего продукта можно осуществлять с 08:00 до 23:00, предлагается постепенное сокращение этого времени до промежутка с 11:00 до 19:00 в выходные и праздничные дни. Исключение могут составить кафе и рестораны. Предполагается, что такая мера поможет сократить потребление алкоголя и улучшить здоровье граждан.

Снижение ставки

Российские банки после снижения ключевой ставки начали сокращать ставки по ипотеке. Некоторые заявили о сокращении процента на два пункта с понедельника по всем рыночным программам. Таким образом, ставка по ипотеке падает ниже 20%. При этом аналитики считают оптимальным значение менее 10% – это цифра является более-менее комфортной для жителей.

Рост числа гостиниц

В Иркутской области подсчитали количество гостиниц по итогам 2024 года: их оказалось 549, что на 68 единиц больше, чем в 2023 году. 370 из них – это гостиницы, хостелы, мотели, 179 – санатории, оздоровительные лагеря и турбазы. Большая часть объектов – 54% – принадлежит юрлицам, остальные 46% – индивидуальным предпринимателям.

Активность иностранцев

1,3 млн человек посетили гостиницы, турбазы и санатории Иркутской области в 2024 году. В основном в Приангарье ездили россияне, зарубежных граждан было лишь 4,8% от общего количества. При этом активность последних растет: она увеличилась в 2 раза. Большинство иностранных гостей – 39% – граждане Китая, 23% – Узбекистана, 8% – Тайваня, 4% – Таджикистана, по 3% – Казахстана, Киргизии, Монголии и Белоруссии, 1% – Индии.