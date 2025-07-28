Сократить время продажи алкоголя до 19:00 предложили в Общественной палате РФ

Член Общественной палаты Сергей Рыбальченко выступил с инициативой поэтапного сокращения времени продажи алкоголя до периода с 11:00 до 19:00. Предложение основано на опыте советской антиалкогольной политики 1970-х годов.

«Советская практика продажи крепкого алкоголя с 11:00 до 19:00 была эффективной. Предлагаю ежегодно сокращать разрешенное время продаж на один час», – передает заявление Рыбальченко ТАСС. Особое внимание он уделил необходимости ограничений в выходные и праздничные дни. Исключения составят заведения общепита.

Инициатива предполагает сохранение региональных полномочий по установлению дополнительных ограничений. В Вологодской области, например, алкоголь в будни продают только с 12:00 до 14:00.

Напомним, что с 1 марта в Иркутской области вступают в силу ограничения на продажу алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах.