Личный кабинет стал самым востребованным дистанционным сервисом «Иркутскэнергосбыта»

В «Иркутскэнергосбыте» (входит в Эн+) подвели промежуточные итоги работы сервисов дистанционного обслуживания: в тройке лидеров – личный кабинет на сайте компании, мобильное приложение и Telegram-бот.

По данным за первое полугодие 2025 года личным кабинетом на сайте компании воспользовались почти 385 тысяч раз (32%). Сервис стал самым популярным среди дистанционных каналов взаимодействия. Мобильным приложением воспользовались более 223 тысяч раз (18,6%), а телеграм-ботом – более 94 тысяч раз (7,9%).

«Одна из современных тенденций такова, что не все любят даже разговаривать по телефону. И тут как раз на помощь приходят гаджеты, ведь приложения и мессенджеры всегда под рукой. Дистанционные сервисы – это полноправная альтернатива офлайн-офисов. Где бы ни находился клиент, они всегда будут доступны, что позволяет в кратчайшие сроки решить любой вопрос с энергоснабжением», - сказал начальник отдела маркетинга «Иркутскэнергосбыта» Андрей Сугоняко.

Чаще других личным кабинетом на сайте компании пользовались жители Иркутска, затем клиенты из Ангарска и Братска. В случае с мобильным приложением картина другая: после Иркутска наиболее активными были братчане, а за ними – жители Ангарска. Среднее время сессии в приложении составляет 4,5 минуты.

Растет использование телеграм-бота. Он обеспечивает доступ ко всем ключевым функциям, в том числе к передаче показаний, оплате, просмотру квитанций и получению справочной информации.