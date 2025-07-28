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Сбер снижает ставки по ипотеке

С 28 июля Сбер снова снижает ставки по рыночной ипотеке на 2 процентных пункта (п.п.) для всех категорий клиентов. Минимальные ставки на Домклик составят: от 19,4% на покупку первичного жилья, от 19,8% – на покупку вторичного, и от 19,8% – по программе «Строительство жилого дома» (все программы без господдержки).

Также планируется снижение минимальной ставки по потребительским кредитам. Для сумм до 1 млн рублей снижение составит 2 п.п., от 1 млн рублей снижение – 1 п.п. Минимальная ставка составит 20,9%.

Одновременно Сбер заранее информирует клиентов об изменении условий по вкладам: с 28 июля снижаются ставки по «СберВкладу» и «Лучшему %». Максимальная ставка составит 16% годовых на срок 4 месяца.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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