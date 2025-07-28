Иркутская область заняла 44-е место в рейтинге перспективности трудоустройства

Во втором квартале 2025 года Иркутская область оказалась на 44-й позиции в общероссийском рейтинге перспективности трудоустройства, набрав 73,4 балла. Показатели региона свидетельствуют о сбалансированности рынка труда при уровне безработицы 3,1%.

«Медианная зарплата в 73,9 тысяч рублей превышает прожиточный минимум в четыре раза, что создает комфортные условия для трудоустройства», – отмечают аналитики hh.ru. При этом только 6,1% жителей региона активно ищут работу за его пределами.

Среди сибирских регионов лучшие показатели у Омской (4 место) и Новосибирской (15 место) областей. Лидерами рейтинга стали Татарстан, Башкортостан и Санкт-Петербург.