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Минцифры предложил обязать операторов делиться базовыми станциями

Министерство цифрового развития планирует ввести обязательное совместное использование базовых станций операторами связи вдоль федеральных автодорог. Соответствующие поправки в закон «О связи» рассмотрят во втором чтении в осеннюю сессию Госдумы. Об этом узнали «Ведомости».

«Доминирующий оператор будет обязан обеспечить совместный доступ к своему оборудованию другим компаниям на договорных условиях», – пояснили в Минцифры. Инициатива особенно актуальна для регионов со сложными природными условиями, где строительство инфраструктуры затруднено.

Поправки также затронут населенные пункты с численностью менее 1000 жителей, где работают не все федеральные операторы. Перечень таких территорий утвердит Минцифры отдельным приказом.

Напомним, что в Иркутской области планируют создать инвестиционные проекты для обеспечения бесперебойной связи вдоль трасс. Поручение дал губернатор Игорь Кобзев в целях устранения «цифрового неравенства».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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