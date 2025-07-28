У братчан появится карта жителя

Сотрудничество и совместные проекты, направленные на развитие города обсудили на рабочей встрече мэр Братска Александр Дубровин и управляющий Иркутским отделением Сбера Юлия Кальвина.

Глава города и руководитель Иркутского подразделения Сбера обсудили и масштабный проект, который охватит сразу весь город и многих братчан — выпуск «Карты жителя Братска». Сейчас идет большая подготовка к созданию карты. Это новый проект, который позволяет в одном цифровом пространстве объединить разные сервисы и льготы для братчан.

«Порядка 70-ти лет назад на берег реки Ангары приезжала молодежь со всей страны. Она приезжала по комсомольским путевкам строить ГЭС, строить город! И сегодня мы прилагаем все усилия, чтобы Братск вновь стал городом для молодежи. Чтобы он был привлекательным, продвинутым и современным. И создание «Карты жителя Братска» — это еще один шаг к нашей цели», — Александр Дубровин, мэр Братска.

Он отметил, что Сбербанк активно участвует в жизни города, поддерживая в проведении массовых мероприятий, параллельно предлагая жителям города участие в своих спортивных акциях. Так, в этом году «Зеленый марафон» собрал большое количество спортсменов, любителей и просто горожан, которые вышли на старт «зеленого забега».

«На встрече с Александром Сергеевичем, мэром Братска, мы обсудили важные темы, включая поддержку экологических, спортивных и общественных инициатив. Рассмотрели варианты совместных проектов по благоустройству городских пространств, которые помогут сделать Братск более комфортным и интересным для горожан», — Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.