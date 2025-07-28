Сотрудники Байкальского банка и полицейские предотвратили хищение на сумму более 1,5 млн рублей у пожилой иркутянки

Сотрудники Сбербанка и правоохранительных органов предотвратили хищение 1,5 миллиона рублей у пожилой женщины из Иркутска благодаря своевременному распознаванию фальшивого договора открытия вклада.

Эта история произошла в Иркутске. В разгар рабочего дня к руководителю одного из отделений Сбера с нестандартным вопросом обратился сотрудник мини-типографии, расположенной рядом с банком.

В эту типографию поступил онлайн-заказ на цветную печать договора об открытии вклада в Сбере. «Документ» вызвал сомнения у сотрудника типографии, поэтому он решил разобраться и выяснить, все ли верно указано в реквизитах присланного договора.

Руководитель отделения Зинаида Башлыкова увидела, что «документ» имел явные признаки фиктивности: был указан номер несуществующего офиса Сбербанка, якобы подписавший договор сотрудник вообще не значился в штате компании.

Зинаида Башлыкова мгновенно оценила ситуацию и направила скан договора в Управление безопасности (УБ) Байкальского банка. Для Артёма Степаненко, начальника сектора противодействия мошенничеству УБ, документ такого рода не был новинкой – похожие «договоры» курьеры-преступники передают обманутым людям, забирая у них наличные якобы для взноса на «безопасный счёт».

Сотрудники банка оперативно установили, что человек, на имя которого был составлен фиктивный договор, реально существует – это 83-летняя жительница Иркутска-. Днём ранее она действительно сняла со вклада указанную в договоре сумму – 1,5 млн руб.

Информация незамедлительно была передана в подразделение полиции, специализирующееся на раскрытии преступлений на основе «социальной инженерии» – в оперативно-сыскной отдел Уголовного розыска МУ МВД России «Иркутское».

Полицейские сразу же отправились на поиски женщины. На звонки она не отвечала, и по месту жительства её не оказалось, но сотрудники продолжили свои мероприятия.

Полицейские выяснили, что курьер мошенников, которой оказалась другая обманутая женщина, уже забрала деньги у пенсионерки и направилась в крупный торговый центр. Оперативники перехватили ее, когда она несла полтора миллиона, чтобы поместить их в банкомат. На счету была каждая секунда. Благодаря общим усилиям, оперативники уголовного розыска успели вовремя задержать пособника преступников и сохранить деньги жертвы обмана.

«Конкретно эта история закончилась благополучно, благодаря в том числе бдительности сотрудников банка и типографии. Совместные своевременные действия позволили предотвратить ущерб клиенту. Снятые денежные средства она опять разместила на вкладе в нашем банке», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка.