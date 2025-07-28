Стоит ли покупать жилье на деньги со вкладов?

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что не может дать универсальных рекомендаций россиянам относительно использования средств с вкладов для покупки жилья. Ее заявление с заседания Совета директоров ЦБ передает бизнес-издание РБК.

«Потребность в ипотеке возникает у людей, если у них возникает необходимость улучшить жилищные условия. Если, допустим, они накопили достаточный первоначальный взнос и не хватает небольшой суммы, они могут позволить себе взять кредит даже по высоким ставкам», – сказала она.

По мнению Набиуллиной, депозиты останутся привлекательными еще долгое время, даже несмотря на снижение ключевой ставки.

Банк России снизил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18% годовых, по итогам июльского заседания. В дальнейшем регулятор намерен постепенно снижать ключевую ставку по мере уменьшения инфляции. При этом Центробанк исходит из того, что ставки по депозитам останутся выше уровня инфляции, что позволит защитить сбережения граждан от обесценивания.

Напомним, участники круглого стола «Ситуация на рынке – это кризис или реальность с новыми правилами?», организованного порталом SIA.RU и «Газетой Дело», предположили, что переток капитала с депозитов в реальные активы станет ощутимым, когда ключевая ставка опустится до 10-12%. Но эти средства достанутся не только девелоперам – на них очень рассчитывают и инвестиционные компании.