Каждая пятая семья в Иркутске хранит старую одежду «на всякий случай»

Сервис SuperJob провел опрос среди жителей Иркутска о том, с какими вещами им сложнее всего расставаться. Результаты показали, что 20% иркутян хранят старую одежду и обувь, а 13% берегут предметы, связанные с воспоминаниями.

«Особую ценность для горожан представляют вещи с эмоциональной привязкой – те, что напоминают о важных моментах жизни», – отмечают аналитики исследования. При этом 8% опрошенных не могут выбросить старую технику, а 7% хранят книги.

Интересно, что 24% респондентов легко избавляются от ненужных вещей, тогда как 15% признались, что не выбрасывают вообще ничего. Среди менее популярных «хранимых» предметов оказались инструменты, посуда и даже комнатные растения.